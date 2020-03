Maisong Lee: “Un día subí un video y me hice viral. A la gente le encanta la forma como llevo la comedia”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Un video —acompañado de su jocosidad zuliana— lo catapultó en las redes sociales como influencer y youtuber. Y aunque se ha posicionado con el orgullo venezolano que lo caracteriza, también ha sabido fusionarlo con sus raíces coreanas. Para él, sus contenidos son producto del humor y deseo de causar alegría en el público, pero lo que nunca imaginó fue alcanzar el éxito y el apoyo de más de doscientos sesenta y cuatro mil personas que, actualmente, siguen su día a día. En cuanto a su vida personal, el amor por su familia, el trabajo, los valores y la humildad han ido de la mano, en cada paso que ha dado.

Por: Geraldine González

La comedia no será su único norte, en el medio del entretenimiento. Aunado a esa pasión, expandirá su canal de Youtube, para mostrar —por medio de viajes— las excentricidades y culturas de Corea del Sur y de múltiples países asiáticos. Su objetivo es unir sus orígenes y que, al transmitirlos, puedan sentirse identificados. Más que un creador de videos, espera influenciar de manera positiva a los jóvenes.

Entrevistarlo ha sido una oportunidad para conocer lo que hay detrás de las figuras expuestas al escarnio público y lo difícil que puede resultar para la juventud mantener la coherencia entre la vida real y la paralela que se muestra en los medios sociales, pero, sobre todo, lograr captar la atención de la audiencia con el humor y la empatía.

Conocemos a Maisong, el youtuber bromista, pero, ¿qué hay más allá de eso? Háblanos un poco de tu vida personal y de esos detalles que pocas personas saben de ti.

«La gente —cuando me ve en las redes sociales— se lleva la impresión de que soy de dinero, que vengo de una familia opulenta. La verdad es que vengo de orígenes muy humildes. Un detalle que puedo decir aquí es que, cuando era niño, junto a mi hermano Chang, me tocó trabajar en la calle para poder llevar el pan a la casa. Aún hay quienes no lo creen, cuando lo cuento. Son detalles que pocas personas saben de mí y no es por vergüenza, sino que, después de que esté donde realmente quiero estar, comentaré esas experiencias para dejar alguna enseñanza».

Tienes aproximadamente más de un año haciendo videos. ¿Cómo te diste a conocer, en poco tiempo?, ¿cómo lograste captar la atención del público que actualmente tienes?

«Ja, ja, ja, ja. Fue muy chistoso porque acababa de abrir esa cuenta como personal. No tenía pensado crear videos, pero una noche, aburrido, grabé el primer video para aclarar que no soy chino, que no hablo chino. Es que siempre me preguntan eso. Subí el video y, al otro día, ya era viral en todas las redes sociales. Seguí haciendo videos, y más que todo de comedia. A la gente le encanta la forma positiva como la llevo porque —además de humor— muestro los valores que me enseñaron en casa, pero, más importante, el amor a la familia y al país que me vio crecer».

En tus videos, muestras tu particular personalidad y la jocosidad de los zulianos. ¿Son tu norte el humor y las redes sociales, o aspiras inclinarte hacia otra rama del medio artístico?

«¿Qué más sabroso y satisfactorio que hacer reír a las personas? Pero —más que hacer reír— mi plan es hacer que cada cosa que haga lleve una enseñanza. Por ejemplo, estoy comenzando con el Youtube y quiero mostrar todo lo que he ido aprendiendo de Corea del Sur y de Asia, en general. Vivo en un país totalmente distinto al que me crié, con una cultura diferente, por lo que me he visto envuelto en situaciones incómodas que me encantaría compartir de forma jocosa».

Fíjate que, hoy en día, se ha vuelto una tendencia ser youtuber. La mayoría lo toma como una oportunidad para alcanzar la popularidad. En tu caso, ¿es parte de la tendencia o lo percibes como un trabajo?

«Cuando estaba pequeño, siempre veía a Anthony Bourdain y me encantaba el trabajo que hacía: viajar a cada país, mostrar su gastronomía y las excentricidades del lugar. Actualmente, en el público latino hay pocas personas que hacen contenido mostrando todo lo que mencioné. Así que estoy trabajando en eso, para ser uno de los primeros».

¿Qué crees qué es lo que te acerca al público y permite que se conecte contigo?

«Creo que lo que más me acerca al público es la sinceridad con la que digo las cosas, agregando también que me encanta interactuar con mis seguidores. Siempre vivo interactuando y hablando con ellos, en mi cuenta (@maisongtv). Quiero que me vean como un amigo cercano al que pueden dejarle un mensaje, pedirle un favor o darle una crítica constructiva en pro de mejorar».

Me llama mucho la atención tus raíces coreanas y tu orgullo como venezolano. En tu personalidad, ¿qué características coreanas llevas siempre presente?

«Quitarme los zapatos al entrar a casa, ja, ja, ja, ja. Es que mi mamá nos crió con esa costumbre coreana y —si no lo hacíamos— nos tiraba la cotiza (cholas) por la cabeza. En la cultura coreana, se les da mucho respeto a las personas mayores, tengo eso de los coreanos. Respeto mucho a mis mayores y me encantaría que los más jóvenes hicieran eso».

Uno de los recientes acontecimientos que no podemos dejar de mencionar, a propósito de tus raíces coreanas, es el fallecimiento de tu «halmoni» (abuela en el idioma coreano), a quien mostrabas en las redes sociales. ¿Cómo asimilaste ese proceso?, ¿qué tanto ha cambiado tu vida, luego de su fallecimiento?

«El conocer a mi abuela ha sido uno de los sueños que he podido lograr en esta vida. El hecho de que se haya ido tan pronto —después de conocerla— es duro. Al verla morir, al frente de mí, me di cuenta de que la vida es algo momentáneo. Podemos estar aquí, hablando ahora, pero, mañana, no existir. Así que, antes de morir, quiero hacer todas las cosas que tengo en mente y dejar un buen legado».

Volviendo al tema profesional y para culminar, ¿qué planes tienes para este año?

«Para este año tengo planeado darle forma a mi canal de Youtube. Quiero comenzar con Corea e ir viajando poco a poco hacia otros países asiáticos. No descarto la posibilidad de visitar Venezuela a mediados de este año, para colaborar con algunas personas allá. Tengo dos años sin ir y muero por estar en mi país».

Maisong Lee se confiesa…

Lo peor que he hecho en mi vida ha sido… no hacerle caso a los consejos de mi madre. Por estar de terco, estuve en situaciones que ponían mi vida en peligro.

Mis ejemplos a seguir… mi abuelo materno, una persona noble, buen amigo y trabajador, pero, lo más importante, el amor por su familia.

Mi mayor logro sería… tener mi propia familia. Me encanta estar en familia y estar rodeado de ella.

Nunca usaría… lo que me haya dicho una persona en su contra.

Nadie sabe de mí… que soy tímido, ja, ja, ja.

Mi plato favorito… las caraotas que hace mi abuela materna, cada lunes.

