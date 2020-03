¡Vivió para contarlo! Comediante venezolana publicó foto de cómo quedó después de ser atacada por un sádico

View this post on Instagram

Ya sé que estaría más cool subir una foto donde salgo bonita. Además que yo jure que jamás mostraría como quedé ese día. Pero desde la mañana me han felicitado mucho por ser mujer y yo tengo todo el día reviviendo como me sentía en ese momento. Y no voy a entrar en detalles de cómo me hace sentir hoy después de un año y medio porque que flojera victimizarse. Pero no se olvida nunca y es bien extraño agradecer porque yo si estoy viva. Es doloroso ser una estadística, pero al menos, no soy ESA estadística. No fui una de las 10 mujeres que al día no regresan a la casa. Y por ellas, hoy marchamos💚💜 Seguimos adelante. Hasta que se caiga.