Ejercicio Vita: El entrenamiento humanitario entre Colombia y Estados Unidos en la frontera venezolana (fotos y video)

Funcionarios del Gobierno de Colombia y personal de las fuerzas militares de Estados Unidos iniciaron este lunes ejercicios conjuntos en el caribeño departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, informaron fuentes oficiales.

El denominado “Ejercicio Vita” finalizará el 20 de este mes con el beneficio para las “comunidades locales, así como a los participantes del ejercicio, quienes perfeccionarán habilidades y competencias que permitirán mantener el más alto nivel de alistamiento no solo en el ámbito operacional de las tropas sino también en atención humanitaria”.

La información de la Cancillería colombiana añade que en el ejercicio se dará atención médica a los habitantes de las comunidades indígenas de los municipios guajiros de Carrizal, Tres Bocas, Porshina y Jojoncito.

Las acciones en salud serán lideradas por personal médico de la Fuerza Tarea Conjunto Bravo (JTF-B por sus siglas en inglés) y las Fuerzas Militares de Colombia.

La JTF-B es una unidad de las fuerzas armadas de los Estados Unidos con sede en la Base Aérea Enrique Soto Cano, Comayagua, Honduras.

“El ejercicio incluirá el uso de helicópteros del 1-228 Regimiento de Aviación (de Estados Unidos) que respaldará las operaciones médicas y de asuntos civiles en áreas remotas, mientras que simultáneamente se realizará una capacitación en interoperabilidad con las fuerzas militares colombianas”, añade la información.

La población indígena recibirá servicios básicos de salud, como medicina general, odontología, pediatría y algunas cirugías previamente programadas y que serán gratuitas.

El “‘Ejercicio Vita’ tiene como propósito realizar un entrenamiento combinado de militar a militar y reflejar el compromiso, las buenas relaciones y el trabajo en conjunto, entre los ejércitos de Colombia y los Estados Unidos”, dice la información.

En estas prácticas se busca capacitar a las partes en operaciones estratégicas, médicas y tácticas, fortaleciendo sus competencias y preparándolos para responder y reaccionar de manera asociada ante desastres humanitarios el cualquier lugar.

