El mes de febrero ha sido de violencia e impunidad contra los periodistas en Venezuela

Posteado en: Destacados, Nacionales

En el segundo mes del año se mantuvo la agudización de la violencia en contra de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores públicos que buscan informar sobre la situación del país. En febrero se registraron 87 violaciones al derecho, siendo más frecuentes: la intimidación, el hostigamiento y las agresiones como mecanismos de restricción a las coberturas.

Por espaciopublico.ong

En la actualidad, el ejercicio del derecho a la libre expresión es violentado por el Estado de forma recurrente y como parte de una política de Estado cuyo foco principal sigue siendo ocultar lo que ocurre en medio de la coyuntura política. Este mes incluso la cifra de retenciones y detenciones sumó seis nuevas víctimas entre los que destacan trabajadores públicos y trabajadores de la prensa.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de la fuerza en los diversos dispositivos restrictivos llevados adelante por grupos violentos afectos al partido de Gobierno, cuerpos de seguridad y funcionarios de organismos públicos que actúan con impunidad frente a las autoridades y la justicia venezolana.

La impunidad de los grupos violentos

El 11 de febrero, al menos doce trabajadores de la prensa fueron agredidos por grupos afectos al gobierno, cuando cubrían la llegada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía estado Vargas.

Reporteros de los medios digitales: Efecto Cocuyo, TVV Noticias, CNVE24, VPI TV, Televen, EVTV Miami, El Estímulo, Telemundo 51, El Pitazo y Punto de Corte fueron golpeados, heridos, amenazados y amedrentados mientras realizaban su labor periodística a propósito de la llegada al país del presidente de la AN luego de una larga gira internacional que lo llevó a reunirse con distintos jefes de Estado en las últimas tres semanas.

Los periodistas: Nurelyin Contreras, Maiker Iriarte, Reynaldo Mozo, Iván Ernesto Reyes, Estefani Brito, Nadeska Noriega, César Díaz, Leonaibeth Díaz, César Saavedra, Ana Rodríguez, Wilmer Torcales y Manuel Da Silva estaban en el interior del aeropuerto haciendo imágenes de la manifestación que tenía el grupo chavista, pero la actitud de éste cambió cuando se supo que Guaidó estaba en el área de migración.

La primera violación se registró cuando al inicio de la cobertura funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), intentó desalojar a los medios presentes, Ana Rodríguez de Telemundo 51 reportó el impedimento a través de sus redes sociales. Nadezca Noriega, corresponsal de El Pitazo en el estado Vargas, detalló que los agresores estaban liderados por miembros de la ilegítima asamblea nacional constituyente y que el Almirante de apellido Matamoros los mandó a desalojar.

Periodistas informaron que los violentos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Vargas, pertenecen a un grupo de choque de la Jefatura Civil de Catia la Mar y fueron movilizados en camiones de la Gobernación de Vargas liderados por un constituyente, Juan Iriarte y el presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Roiber Sojo.

La periodista de Punto de Corte, Nurelyin Contreras, detalló que las personas vinculadas al chavismo llegaron protestando a las instalaciones del Aeropuerto, los periodistas presentes incluso le tomaron declaraciones, pero que a partir de las 4 de la tarde comenzó lo que ella califica como una «brutalidad».

«A mí me agarraron cuatro mujeres, también varios hombres, que ya están identificados en varios videos en las redes sociales, me jalaron tanto el cabello que se me cayó una maraña. Estoy bastante golpeada. Tengo un golpe en la cabeza, me duele el cuello debido al forcejeo, me lanzaron al piso, me dieron un golpe en la mandíbula y mañana jueves me van a realizar una placa porque no puedo abrir la boca por completo porque me produce mucho dolor, adolorido todo mi cuerpo producto de los golpes».

La confrontación se llevó a cabo frente a la mirada inmóvil de los funcionarios de seguridad del aeropuerto la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y GNB, quienes no hicieron nada para impedir las agresiones en contra de la presa que transmitía en vivo la llegada del Presidente de la AN al país.

La actitud de los funcionarios cuya función es cuidar el orden y proteger a los ciudadanos fue de total inacción frente a la violencia de estas personas contra los periodistas: «fue realmente indignante la verdad y más que no puedes hacer nada mas alla de tratar de medio defenderte no puedes hacer nada y los cuerpos de seguridad que están ahí, tampoco hacen nada. Y eso es lo peor. Ninguno de los funcionarios reaccinó, se metió, apartó, ninguno. Después fue que trataron de calmarlos pero se les salió de control esa gente y nos siguieron hasta el estacionamiento donde agredieron a Maiker ver cómo están agrediendo a un colega y no poder hacer nada. Gracias a dios estoy bien, los empujones me dieron un manotazo, me tumbaron los lentes y el golpe me rompió la encía» comentó Estefanía Brito a Espacio Público.

Con el Mazo Dando

La agresión a estos periodistas no quedó aquí, dos días después del hecho, el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), Diosdado Cabello, hostigó durante su programa semanal Con el Mazo Dando, a los periodistas que fueron agredidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.Diosdado Cabello se burló de las agresiones recibidas por la periodista del portal digital, Punto de Corte, Nurelyin Contreras y Maiker Iriarte, de TVV Noticias y felicitó a los agresores, los calificó de «pueblo patriota» e insistió que defenderían la revolución «a cualquier hora, en todo momento y en cualquier lugar».

En Carabobo, funcionarios de la Policía estatal (Policarabobo), hostigaron a las periodistas: Gabriela Suniaga de TV Venezuela y Dayrí Blanco, de Caraota Digital, en la Maternidad de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET), de Valencia cuando cubrían su evacuación luego de que conociera de la evaluación del lugar debido a un sobrecalentamiento en la zona de descanso médico por una inestabilidad eléctrica.

El patrón de hostigamiento y agresiones en contra de los trabajadores de la prensa se repite en todo el país, en el estado Aragua, la reportera Irios Méndez y el fotógrafo Alfredo Zapata, del equipo de prensa del diario El Siglo fueron hostigados e intimidados por dos sujetos a bordo de una moto cuando realizaban una cobertura por el aniversario de la comunidad de Sorocaima III, municipio Mariño, estado Aragua.Méndez y Zapata fueron abordados por los vecinos del sector, cuando denunciaron los diferentes problemas que atraviesan. “En ese momento un grupo de personas, que se identificaron como miembros del grupo político de la alcaldesa Yohana Sánchez, intentaron impedir que tomara registro de las declaraciones y me exigían que borrara el material”, detalló Méndez.

Una mujer que se identificó como líder de la comunidad, impidió que una ciudadana le declarara a Méndez y la sacó del lugar agrediéndola física y verbalmente, a pesar de la insistencia de la reportera en que respetara y continuar con su trabajo.

Para leer la nota completa pulse Aquí