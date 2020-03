Eurodiputados piden a la UE que amplíe sanciones contra el régimen y prohíba comercialización del oro

Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, informó que al menos 27 diputados de su Asamblea enviaron una carta a Josep Borrell, máxima autoridad de la Unión Europea, para pedir que se amplíen las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, asimismo, para que se prohíba la comercialización y circulación ilegal del oro venezolano en el viejo continente.

lapatilla.com

A través de su cuenta en la red social Twitter, la funcionario indicó que: “El oro de sangre ilegal es un salvavidas del régimen de Maduro, con graves consecuencias para los derechos humanos y el medio ambiente. He enviado una carta a Josep Borrell firmado por 27 eurodiputados pidiendo a la UE que amplíe las sanciones y prohíba el comercio y la circulación de oro de sangre venezolano en la UE“.

Illegal blood gold is a lifeline of the Maduro regime, with serious human rights & environmental consequences. I have sent a letter to @JosepBorrellF signed by 27 MEPs calling on the EU to expand sanctions and prohibit the trade and circulation of Venezuelan blood gold in the EU pic.twitter.com/lV8d5cv6P1

— Dita Charanzová (@charanzova) March 10, 2020