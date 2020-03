Jefe del Comando Sur lamentó el recorte de fondos para luchar contra el narcotráfico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el almirante Craig Faller, señaló este miércoles que la decisión del gobierno de recortar su presupuesto tendrá consecuencias.

Por Voz de América

“Nunca podremos hacer más con menos”, aseguró el almirante durante una rueda de prensa celebrada en el Pentágono.

Faller había acudido este miércoles a Washington para participar, horas antes, en una audiencia de la Cámara de Representantes que tenía por objeto analizar los retos que enfrenta el Ejército estadounidense en el hemisferio.

Durante su comparecencia, el militar había abordado el recorte sufrido por el SouthCom en los últimos presupuestos, que ronda el 20% de su partida.

“Esta reducción implica que tendremos que tomar algunas decisiones respecto a los fondos de algunos programas”, dijo, lo cual, según consideró, afectará también a la capacidad de sus hombres de combatir el narcotráfico.

En este sentido, Faller aseguró que el Comando Sur no pudo interceptar un 91% de los cargamentos ilícitos que se dirigían a territorio estadounidense, “a pesar de contar con los informes de inteligencia y la autoridad”, debido a la falta de recursos.

During testimony before the #HASC, #SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller discusses the importance of providing security support & investments for partner nations in #LatinAmerica & the #Caribbean and counter #China’s influence in the region. pic.twitter.com/zVMRwM4sYu

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 11, 2020