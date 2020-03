El Comando Sur dice que las democracias del mundo buscan una Venezuela libre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, aseguró que mientras Rusia, Cuba y China colaboran con la dictadura de Nicolás Maduro, las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece: una Venezuela libre y próspera.

lapatilla.com

“Habrá un aumento en la presencia militar de USA en el hemisferio a finales de este año. Esto incluirá una mayor presencia de barcos, aviones y fuerzas de seguridad para tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar una serie de amenazas”, sostuvo.

#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller #HASC Testimony: “While #Russia, #Cuba, & #China prop up the illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free & prosperous #Venezuela.” pic.twitter.com/XXvEyQpKep

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 11, 2020