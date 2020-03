Alcalde de Miami en cuarentena tras estar en contacto con infectado con coronavirus

El alcalde de Miami, Francis Suárez, se ha puesto en cuarentena luego de estar en contacto con una persona del equipo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio positivo en las ultimas horas al coronavirus.

Según se ha informado a la prensa, durante un evento en la ciudad de Miami ocurrió el encuentro entre ambos funcionarios.

#BREAKING Miami Mayor @FrancisSuarez is self-isolating after Bolsonaro staffer tested positive for #Coronavirus. The mayor was part of a delegation that met with the Brazilian president backstage at an event in Miami. The staffer was in the room as well.

— Carlos Suarez (@CarlosNBC6) March 12, 2020