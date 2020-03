Pompeo pronosticó que las nuevas sanciones obligarán a Maduro a negociar su salida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló este jueves que las nuevas sanciones obligarán a Nicolás Maduro a negociar su salida de Venezuela.

lapatilla.com

Pompeo compartió un mensaje en su cuenta de Twitter tras las medidas emitidas contra una compañía suiza subsidiaria de Rosneft.

“Estamos implementando sanciones para llevar a Maduro a la mesa de negociaciones. Hoy sancionamos a la firma rusa TNK Trading International S.A, propiedad de Rosneft”, escribió.

El secretario de Estado mencionó que las nuevas sanciones aislarán cada vez más al régimen de Maduro y acercarán la libertad de Venezuela.

“Con las sanciones se aumenta el aislamiento del régimen y llevamos a la gente de Venezuela más cerca la libertad y prosperidad que necesitan”, añadió.

We are deploying sanctions to bring Maduro to the negotiating table. Today we sanctioned Russian Rosneft-owned oil firm TNK Trading International S.A, increasing the regime’s isolation and bringing the people of #Venezuela closer to freedom and prosperity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2020