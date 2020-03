No tiene síntomas: Bolsonaro espera resultados del test de coronavirus, según su hijo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, confirmó este jueves desde su cuenta de Twitter que el mandatario fue sometido al examen del coronavirus, pero aclaró que “no tiene síntomas de la enfermedad”. Así, se espera que mañana estén listos los resultados del análisis.

Por: RT

Los comentarios del diputado federal por el estado de San Pablo se dan a conocer luego de que se confirmara que el director de la Secretaría Especial de Comunicación, Fabio Wajngarten, tiene la enfermedad.

Así, se abrieron los interrogantes sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro, ya que ambos políticos habían conformado la delegación oficial que viajó a EE.UU. para reunirse con las autoridades norteamericanas, y se teme un posible contagio.

Además, este sábado Wajngarten también había participado de un encuentro con el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, una situación que despertó alertas en Washington. Sin embargo, el presidente republicano comentó: “no estoy preocupado”.

??Pres. Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença.

??President @jairbolsonaro Bolsonaro has been tested for coronavirus and we are waiting for the results. However, he is not exhibiting any symptoms of the disease.

