Trump afirma que no está preocupado por funcionario que viajó con Bolsonaro y dio positivo al coronavirus

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este jueves que “no está preocupado” por el hecho de que un funcionario que viajó con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a EE.UU. haya dado positivo al coronavirus.

Por: RT

Momentos antes, el periódico Folha de S. Paulo reportó que Fábio Wajngarten, secretario de Comunicación del Gobierno Federal brasileño, que junto a Bolsonaro participó en varios eventos con Trump, fue diagnosticado con el covid-19 después de regresar de Miami (EE.UU.).

Por su parte, el periódico O Estadão informó que todos los integrantes de la delegación brasileña que acompañó a Bolsonaro en su viaje a EE.UU. ya estarían siendo analizados. Los medios reportaron además que el propio presidente brasileño también será monitoreado si Wajngarten da positivo por el covid-19.

Las circunstancias del viaje de la delegación brasileña a EE.UU. generan preocupaciones de que Donald Trump también se habría infectado, ya que hace cinco días el propio Wajngarten publicó una fotografía en la que está con el mandatario estadounidense y el vicepresidente, Mike Pence.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl

— Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020