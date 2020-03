Aun año del mega apagón y sin resolver, por @robertveraz

Posteado en: Opinión

Le preguntaron al entonces presidente de la Electricidad de Caracas Dr. Oscar Machado Zuloaga qué haría si nacionalizaban la compañía… Contesto: Montar una fábrica de velas

Realmente es bien triste, cuando los lideres llegan a ostentar el poder de forma improvisada, cuando lo hacen de una manera desorganizada y sin ni siquiera un equipo de gobierno constituido; una obra literaria ¨ El Príncipe ¨ de Nicolás Maquiavelo, que todo político que se precie de ser un buen político debe conocer, hace referencia a que la imagen del príncipe va a depender en un 100% de las imágenes de sus ministros, hago colación de todo esto porque realmente he visto con profunda preocupación como en este gobierno de los cambios profundos, día a día es penetrado, invadido u/o introducido por personajes que distan mucho de ser verdaderos revolucionarios, verdaderos hombres probos de buena fe, llenos de ímpetu por hacer bien las cosas y sobre todo por dejar bien parado a su jefe. Cosa que no veo con el ingeniero Freddy Brito Maestre ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con la crisis eléctrica que sufren en Venezuela.

Muchos me van a criticar lo que voy a decir pero esto se denunció desde el año 2008. Ha pasado más una década advirtiendo cómo se deterioraba el sistema eléctrico de la nación por falta de mantenimiento al sistema de distribución como las subestaciones y al sistema generador de energía, falta de inversión en las nuevas alternativas de generar electricidad, como lo estableció el comandante Chávez con las termoeléctricas con el gas (https://www.youtube.com/watch?v=tT9uH4Bkw0E). Ahora tropiezan con los errores que muchos anunciamos tiempo atrás, una crisis que muchos denunciamos pero nadie nos paró. En momentos en que estamos viviendo una crisis humanitaria, la cual está a simple vista y sin precedentes en nuestra historia venezolana, los constantes y largos apagones, que muchos llaman racionamiento, vienen a ser como una estocada final, porque afectan no sólo la calidad de vida de los ciudadanos sino también la producción del país. Ahora si son más que patéticos errores de Chávez cono cuando le regalo una planta eléctrica a Cuba en 2001 (https://www.youtube.com/watch?v=UFKImoGbFmk), sin que nadie lo sancionara, solo lo aplaudieron, pues no había problemas eléctricos, pero ahora ese desliz adquiere un sentido dramático porque esta crisis eléctrica iba a un colapso total que se vio el 7 de marzo 2019 cuando se produjo un apagón que afectó todo el territorio nacional y llegó a sumar 96 horas continuas sin flujo eléctrico en el país, según se supo este hecho fue producto de un incendio en la subestación Malena -cerca del Guri, en el sur del país-, como consecuencia de la falta de mantenimiento en el corte de la vegetación que ocasionó que se sobrecalentaran dos de las tres líneas de 765 kilovoltios existentes, dejándolas fuera de servicio y ocasionando la sobrecarga de la tercera línea que también dejó de operar. Lo más triste de esto es que Maduro dijo que los apagones fueron productos los ataques cibernéticos (https://www.youtube.com/watch?v=q3FlAd0hPOU) por parte del imperio, y no reconocieron sus errores como gobernante y aquellos que le hacen críticas a sus políticas le llaman golpista y esta revolución llego a través de un golpe Estado que dio el comandante Chávez, aun gobierno democrático de aquel entonces del presidente Carlos Andrés Pérez pero aquellos que estuvieron en la intentona justifican el hecho, porque según ellos, esa acción el país pedía un cambio como lo justifico el Dr. Rafael Caldera cuanto dio el célebre discurso en el Congreso Nacional diciendo: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad, por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer…” Pero la realidad es otra. Estos señores acabaron el país. Vean como acabaron el sistema eléctrico. Según me comentan los trabajadores de Corpoelec, ellos que han estado trabajando con las uñas y han dicho que no tienen los repuestos para solucionar el problema eléctrico de las diferentes ciudades del país, Corpoelec está actualmente en un cierre técnico, con los trabajadores ganando sueldos de hambre y los ciudadanos viviendo apagones. Muchos trabajadores de esa empresa preguntan a Freddy Brito, ¿qué pasó con los millones de dólares recibidos por el exministro Motta Domínguez? Y nadie da respuestas a esas interrogantes que se hacen los trabajadores de Corpoelec.

Los conocedores de la materia en este caso como el Ingeniero Winston Cabas presidente de Aviem dio una sabia exposición de lo que origino el mega apagón y alerto al país que están “las condiciones se mantienen y existe la posibilidad de que se presente un nuevo apagón porque no hay mantenimiento, no existen condiciones para una buena calidad de servicio, no hay combustible para que las centrales termoeléctricas funcionen correctamente y la corrupción siga campeando en Corpoelec”, son palabras sabia de un conocedor de la materia.

Las pérdidas son millonarias para los venezolanos que viven en Venezuela como lo expreso la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, “al menos 40 mil 612 electrodomésticos se han dañado a causa de las fallas eléctricas por lo que exigió al gobierno de Maduro remunerar los artefactos. “Estos son los reportados, de los no reportados no sabemos… Los más dañados son los aires acondicionados y neveras” Quien pagara por estos daños no sabemos…

No le encontramos salida a esta crisis eléctrica según declaraciones de la diputada AN y presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) Nora Bracho dijo que las condiciones están dadas para un nuevo mega apagón. Según la diputada Bracho “Esta realidad pretendió ser ocultada por el régimen de Nicolás Maduro y dijeron que había sido un ataque cibernético cuando resulta que el sistema está aislado del internet y luego salieron con un ataque electromagnético, pero lo que lograron fue desnudar la verdadera situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y es que no hay mantenimiento de ningún tipo y que los equipos están obsoletos”,

El mega apagón persiste en Venezuela y es latente en los venezolanos porque los cortes eléctricos sin control y las largas horas de racionamientos que se mantienen en todo el país. Todo los estados del país pasan por esto y esperemos en algún momento se encuentre una solución a esta crisis eléctrica sino hacer algo que dijo Luis Herrera Campíns “A ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo”.