Gobernador de Nueva Esparta es asediado por el Sebin en su residencia (video)

¡ATENCIÓN VENEZUELA! Hace pocos minutos dos comisiones del #SEBIN se apostaron frente a mi vivienda, en donde se estacionaron, tomaron fotografías e hicieron videos. Hoy, cuando, nuestro pueblo exige el mayor esfuerzo de sus gobernantes, no comprendemos, cuál es la finalidad de esta "visita", no se si pretenden amedrentarnos después de haber estado recorriendo algunos puntos álgidos del estado, tomando medidas para fortalecer los intentos para romper la cadena de propagación del Coronavirus y proteger asi, a nuestra población de los efectos negativos de su contagio. El que no la debe no la teme, pero quiero dejar muy claro que este tipo de acciones no me amilanan y por eso me encuentro como de costumbre con mi esposa e hijos en mi hogar. No es el momento de revanchismo político, pido respeto a mi vida privada familiar, no soy delincuente ni terrorista, soy un demócrata a carta cabal y toda mi lucha y acciones por Nueva Esparta y Venezuela está amparada por nuestra Constitución. Mientras me encuentro en la difícil tárea de buscar prevenir el brote del #CoronaVirus en Nueva Esparta, ustedes se dedican a acosar la tranquilidad de mi hogar y mi familia. #DejenTrabajar #NoTenemos Miedo #SomosResponsables #NuevaEspartaNosUne