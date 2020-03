Policía interrumpió una misa en Italia (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía interrumpió este domingo 15 de marzo la celebración de una Misa pública en la Parroquia de San Francisco de Asís de la localidad italiana de Cerveteri, en la provincia de Roma.

Por Aci Prensa

La celebración eucarística se estaba celebrando pese a lo estipulado en los decretos del gobierno italiano para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, que prohíben las celebraciones religiosas.

El oficio de esta Misa también contrariaba las indicaciones de la Diócesis de Roma y de la Conferencia Episcopal Italiana que han confirmado las medidas del gobierno.

Según narró un testigo de lo ocurrido, en la Misa estaban participando 15 personas y se estaba transmitiendo por Facebook Live. Los policías interrumpieron la liturgia inmediatamente después de la comunión y justo antes de la bendición final.

Italian police interrupt Mass in Cerveteri District (Rome) that was being broadcast live on Facebook as there were people assembled outside praying in front of the Church. #coronavirus pic.twitter.com/YuDRP5qalB

— Alexey Gotovskiy (@go_alexey) March 15, 2020