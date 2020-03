Tenor italiano en cuarentena canta Nessun Dorma desde su balcón (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ante la cuarentena por coronavirus en Italia, el tenor Maurizio Marchini, compartió desde su balcón lo mejor que tiene para animar al pueblo italiano.

A principios de esta semana, el gobierno de Italia impuso restricciones sin precedentes a sus 60 millones de ciudadanos para controlar la propagación del coronavirus. En cuarentena en sus propios hogares y balcones, muchos usan la música para conectarse con el mundo exterior y mostrar amor y apoyo a sus vecinos.

During Italy’s quarantine, Italian tenor Maurizio Marchini wanted to do something to spread joy amid all the sadness in Florence.

So climbed on to his balcony and serenaded the entire town.

Wow.pic.twitter.com/yVgADAU9bt

— Muhammad Lila (@MuhammadLila) March 14, 2020