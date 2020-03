Crucero británico que vagaba por el caribe con enfermos de coronavirus, atracará en Cuba

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El crucero MS Braemar, anclado desde el día 12 en aguas de Bahamas con 682 pasajeros y con cinco casos de COVID-19 a bordo, finalmente atracará en Cuba para que sus pasajeros sean evacuados vía aérea, confirmó este lunes la naviera del buque, Fred Olsen.

El capitán del barco comunicó a los pasajeros el próximo desembarco en la isla caribeña-aunque sin especificar el día, la hora ni el puerto de atraque- y les indicó que todos serán repatriados al Reino Unido, informó Fred Olsen en un breve comunicado.

Por su parte, las autoridades cubanas no han confirmado de momento la llegada del Braemar, aunque han expresado la disposición del país a ayudar a resolver la complicada situación del crucero, al que le fue denegada la entrada en Cartagena (Colombia) y República Dominicana, entre otros lugares. EFE

Braemar update: Captain Jozo has announced to our guests on board that he is setting to sail to Cuba, where all guests will be repatriated back to the UK.

— Fred. Olsen Cruise Lines (@FredOlsenCruise) March 16, 2020