Kozak exigió la liberación inmediata del diputado Tony Geara

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, exigió este lunes la liberación inmediata del diputado a la Asamblea Nacional, Tony Geara.

lapatilla.com

De acuerdo a lo publicado por la parlamentaria Delsa Solorzano, Geara se encontraría detenido en una sede del Sebin del estado Bolívar.

“El régimen ilegítimo de Maduro continúa con su política de intimidación contra los diputados de la AN, la única autoridad legítima en Venezuela”, reiteró Kozak a través de su cuenta de Twitter.

.@usembassyve: The illegitimate Maduro regime continues with its policy of intimidation against @AsambleaVE deputies, the only legitimate authority in #Venezuela. We demand the immediate release of National Assembly Deputy Tony Geara, kidnapped by SEBIN. https://t.co/AFL6y4SxVz

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) March 16, 2020