¡Otra estrella de Hollywood! Idris Elba da positivo en el test de coronavirus (VIDEO)

El coronavirus sigue haciendo de las suyas en Hollywood, después de confirmarse que Tom Hanks y su esposa estaban contagiados por el virus, era de esperarse que otra estrella de cine también corriera con el mismo riesgo.

Con información de El Farandi

El actor británico Idris Elba anunció a través de Twitter que dio positivo en el test de coronavirus: “Me siento bien, no tengo ningún síntoma hasta ahora pero he sido aislado desde que me enteré de mi posible exposición al virus”.

El actor de 47 años de edad, conocido por protagonizar en “Titanes del Pacífico” y “Hobbs & Shaw” pidió a la gente quedarse en casa. Asimismo, subrayó que no ha presentado síntomas pero aún así decidió aislarse.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020