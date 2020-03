El comandante Adm Faller, Jefe del Comando del Sur así como algunos miembros de su personal, dieron negativo para COVID-19 después del contacto con la delegación brasileña el 8 de marzo.

Just in: @Southcom commander Adm Faller as well as some members of his staff have tested negative for COVID-19 after contact with the Brazilian delegation March 8. Good news for Pentagon employees and reporters who interacted with him last week!

— Lara Seligman (@laraseligman) March 17, 2020