FMI dejó a Maduro con los crespos hechos tras desconocer a su régimen

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó rápidamente el martes una solicitud sorpresa realizada por el régimen de Nicolás Maduro de un préstamo de emergencia de cinco mil millones de dólares para combatir el nuevo brote de coronavirus, que amenaza con llevar su economía ya maltratada al límite.

Por Joshua Goodman / The Associated Press

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Un portavoz del FMI dijo que la solicitud no puede ser considerada porque no había claridad entre sus 189 estados miembros sobre a quién reconocen como el líder legítimo de Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó, el jefe del Congreso y presidente encargado respaldado por Estados Unidos.

“Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud. Como hemos mencionado antes, el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI”, dijo el portavoz en un comunicado. “No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento”.

