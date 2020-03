A consecuencia del coronavirus: Mariela Celis junto a un grupo de venezolanos se quedaron varados en República Dominicana 

View this post on Instagram

Aquí seguimos en República Dominicana en Santo Domingo mas de 35 personas varadas esperando poder salir y llegar a nuestras casas! Hay gente mayor, embarazadas o madres con niños pequeños. Que salieron con el dinero justo para viajar y no tienen como mantenerse aquí y menos por 1 mes! Ojalá el gobierno pueda permitirnos viajar lo antes posible! En mi caso estuve en Bogota sacando mi visa de USA de turista cancelaron mi vuelo el sábado 14/3 Bogota-Caracas, cerraron la frontera y me vine de Bogota a Santo Domingo para volar Santo Domingo-Caracas el 15/3 y también lo cancelaron! Seguimos esperando noticias! Por lo pronto aquí hubo elecciones de alcalde el domingo las calles estaban vacías y aproveche de salir porque aún aquí no hay cuarentena ni restricción de salida! por supuesto ando con mi gel antibacterial y lavando mis manos, muchas veces al día! La máscara no la uso porque los medicos han explicado hasta el cansancio que si no tienes síntomas y si lavas tus manos con frecuencia y usas el gel no necesitas usarla! 🇻🇪🙏 🇩🇴