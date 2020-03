El congresista de Florida, Mario Díaz-Balart, dio positivo en test de coronavirus

El congresista estadounidense de Florida, Mario Díaz-Balart, dio positivo en un test de coronavirus, según informó a través de un tuit.

“Me siento mucho mejor. Sin embargo, es importante que todos tomen esto en serio y sigan pautas para evitar enfermarse y mitigar la propagación de este virus”, comentó Díaz-Balart en Twitter.

“Debemos continuar trabajando juntos para emerger más fuertes como país durante estos tiempos difíciles”, señaló.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020