Esposa de Ricardo Montaner arrebató suspiros al mostrar sus piernas en sexy foto

Oigo a la gente decir q no se arrepienten de nada y me llama la atención. Yo si que me arrepiento de muchas cosas hechas y dichas y si pienso que si pudiera recorrer de nuevo el camino sabría que cosas no quiero volver a hacer. También están las que no estuvieron bien pero las volvería a hacer. Entiendo el concepto de que de cada cosa se aprende y todo lo demás pero y las heridas? No tengo problema en pedir perdón, lo hago con frecuencia aún cuando no me parezca que fué mi culpa, porque si el otro así lo percibió, es más que suficiente para asumirlo. La palabra dice “ de todas las cosas guarda tu corazón”. Y si quiero guardarlo. No puedo cambiar lo que hice que no me encanta pero por la gracia de Dios El ya me perdonó,me cuesta más a mí por eso mismo del corazón y porque el enemigo se encarga de que no nos olvidemos para mantenernos en culpa. Así q no lo puedo cambiar pero si puedo tratar de mejorar quien soy de ahora en más. “Lo que significa que estoy en necesidad perpetua de gracia. Si yo recibiera en esta vida lo que merezco estaría realmente jodida. Así que, en cambio, yo recibo esa gracia como lo que es: un regalo”. NB