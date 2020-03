Netblocks confirmó el bloqueo chavista a portal sobre el coronavirus en Venezuela

El observatorio de tráfico digital, Netblocks, confirmó el bloqueo del régimen de Nicolás Maduro al portal informativo sobre el COVID-19, que lleva como nombre “coronavirusvenezuela.info“, que se llevó acabo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el organismo manifestó que: “Confirmado: los datos de la red corroboran los informes de @vesinfiltro que un recurso de salud en línea para #coronavirus gestión en #Venezuela ha sido bloqueado. El sitio web se configuró para redirigir a un portal en PresidenciaVE-com, que está bloqueado de la misma manera #COVID?19″.

Confirmed: Network data corroborate reports from @vesinfiltro that an online health resource for #coronavirus management in #Venezuela has been blocked. The website was configured to redirect to a portal on PresidenciaVE-com, which is blocked in the same manner #COVID?19 #18Mar pic.twitter.com/rKxhMOEMVO

— NetBlocks.org (@netblocks) March 18, 2020