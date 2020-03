¿La Tierra tomando un respiro? En Venecia el agua ahora es cristalina y se llenó de cisnes (FOTOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El turismo masivo fue una de las actividades más golpeadas por el coronavirus. Con una cuarentena decretada en toda Italia, la naturaleza reclama sus derechos en ciudades que parecen vaciadas de habitantes. En Venecia, el agua de los canales se vuelve cada día más cristalina, dejando ver a los peces nadando. Como también se acabó el intenso tránsito de barcos, los cisnes y patos se adueñan de las “calles” de la “ciudad flotante”.

Por: Todo Noticias

“Este es un efecto inesperado de la pandemia: el agua que fluye por los canales de Venecia es clara por primera vez en mucho tiempo. Los peces son visibles, los cisnes regresaron”, escribió en Twitter la usuaria Kaveri.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f

— Kaveri ?? (@ikaveri) March 16, 2020