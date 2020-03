Trump anuncia cierre de la frontera estadounidense con Canadá para prevenir propagación del coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de los EEUU, Donald Trump, informó que cerrarán la frontera norte con Canadá para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, COVID-19, en ambos países, asimismo, aseguró que el comercio no se verá afectado por dicha medida.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario indicó que: “Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. ¡Detalles a seguir!“.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020