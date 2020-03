¿Es Chiqui Delgado o su fotocopia? Marielena Dávila pública foto donde la confundieron con su madre

View this post on Instagram

1. Como me siento cuando me despierto en la mañana 2. Como me siento 10 segundos más tarde cuando me acuerdo que estamos en cuarentena… pero enseguida vuelvo al primer estado de animo, estar en cuarentena es lo único que podemos hacer para salvar vidas. Y que es más importante que contar con la Bendición de estar vivos? Quedémonos en casa. 💗🙏🏽 – 1. How I feel when I wake up in the morning 2. How I feel 10 seconds later when I remember we’re in quarantine… but I immediately come back to the first emotional state, because being in quarantine is the only thing we can do as citizens to save lives. And what’s more important than staying alive?Stay home please. 💗🙏🏽