Grábatelo @NicolasMaduro y deja el show: Sanciones de EEUU no abarcan comida o medicinas (TUIT)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El régimen de Maduro ha profesado desde que llegó el virus COVID-19 a Venezuela que todos debemos unirnos, sin embargo con una cortina de palabras a intentado disfrazar el odio chavista hacia los EEUU.

lapatilla.com

El coronavirus se ha propagado en Venezuela desde hace aproximadamente una semana, por lo que Maduro ordenó cuarentena social en primera instancia en los estados que conforman la región central y luego impuso dicha medida en el territorio nacional, cerrando los accesos de forma irresponsable y sin importar las consecuencias.

Cabe resaltar, que Venezuela tiene 20 años bajo un autoritarismo de poder lo que ocasionó que la comunidad internacional aplicara sanciones a aquellos que formasen parte o tuviesen relaciones con el chavismo, sin embargo mucho antes que estas acciones fueran tomadas, el país atravesó diferentes etapas donde la escasez, la deficiencia de los servicios públicos básicos, crisis sanitaria, la migración, educación y declive social reinaron, situación que aún viven los venezolanos.

La dictadura ha optado por atacar sin consideración al Gobierno de los EEUU, inculpando al mismo de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela afirmando, sin cesar que las sanciones impuestas son medidas del país norteamericano para hacer sufrir a los venezolanos, cosa que no solo asevera Maduro, pues Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros conformantes del anillo comunista principal no paran de repetir.

A raíz de esto Michael G. Kozak, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, en su cuenta Twitter señaló “Más mentiras de Maduro , autor de la crisis, sobre la tragedia de Venezuela . Las sanciones de los EEUU, NUNCA bloquean alimentos o medicamentos. La escasez en Venezuela es el resultado del robo del régimen de la riqueza de la nación”.

More lies from #Maduro, author of the #MaduroCrisis, about #Venezuela’s tragedy.

U.S. sanctions NEVER block food or medicine. Shortages in Venezuela result from the regime’s theft of the nation’s wealth.#EstamosUnidosVE

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) March 19, 2020