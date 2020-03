La contundente respuesta de un epidemiólogo de Harvard a su colega que definió a la pandemia como “un fiasco en ciernes”

Cuando el epidemiólogo y estadístico John Ioannidis, codirector del Centro de Innovación y Meta-Investigación en la Universidad de Stanford, dijo que el Covid-19, además de “una pandemia que se da una vez en un siglo”, también podría ser “un fiasco de una vez en un siglo”, causó revuelo internacional. Argumentó que, dada la falta de datos precisos sobre el coronavirus y su acción, las autoridades de casi 130 países habían tomado “medidas draconianas” sin base, capaces de causar más daño al tejido social que beneficio a la salud pública.

Por infobae.com

Pero otro de los expertos máximos en epidemiología de los Estados Unidos, Marc Lipsitch, investigador y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, salió al cruce de su mensaje.

Según una estimación hecha a partir de modelos matemáticos para rastrear y prevenir epidemias, Lipsitch predijo que entre el 40% y el 70% de la población adulta del mundo podría resultar infectada por el nuevo coronavirus. “Si realmente se disemina tan ampliamente como dice esa proyección, y eso es lo que creo que es probable que suceda, entonces morirán millones de personas. Y no pienso que haya manera de evitar eso”, dijo en una entrevista con CBS News. Una actualización posterior de ese cálculo ubicó a los contagiados entre el 20% y el 60% de las personas de más de 18 años, lo cual sigue siendo una cifra descomunal: entre 940 millones y 2.820 millones de seres humanos.

“Sabemos lo suficiente para actuar”, contestó a Ioannidis en una columna para Stat, el mismo medio de ciencia y salud donde había publicado su colega de Stanford. “De hecho, es imperativo actuar con fuerza y rapidez”.

Es su artículo, Lipsitch reconoció que Ioannidis tiene razón en cuanto a la falta de información adecuada de la que disponen científicos y autoridades. “Los Estados Unidos han hecho hasta ahora menos exámenes per capita que casi cualquier país rico del mundo. Y muchos detalles críticos de la epidemiología —incluidos el número total de casos, el papel de los niños en la transmisión, el papel de la transmisión pre-sintomática y el riesgo de morir de una infección con SARS-CoV-2— permanecen inciertos”.

Show me a seasonal flu that leads to triage of whom to let die in icus despite intense social distancing & I’ll stop worrying. Or an exponentially growing uncontrolled pathogen that infects 1% then “dissipates”. This is wishful fantasy not contrarianism. True we need more data. https://t.co/aLBUwwlWBR

— Marc Lipsitch (@mlipsitch) March 17, 2020