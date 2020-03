Pompeo pide la liberación de estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió el jueves al gobierno de Nicolás Maduro que, ante la pandemia del nuevo coronavirus, libere por razones humanitarias a seis exejecutivos de Citgo con nacionalidad o residencia estadounidense detenidos “injustamente” en Venezuela.

lapatilla.com

“Ahora que el régimen de Maduro reconoce que los casos de COVID-19 están apareciendo en Venezuela, estamos extremadamente preocupados por el riesgo para los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente estadounidense de Citgo”, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, dijo Pompeo en un comunicado.

El secretario de Estado señaló que estos hombres “injustamente” detenidos “actualmente languidecen” en la prisión Helicoide en Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y corren “grave riesgo de salud” si se infectan “debido a problemas de salud acumulados”.

“Ya han pasado más de dos años en la cárcel sin que se les presente una pizca de evidencia; es hora de liberarlos por razones humanitarias”, dijo.

El expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano, están detenidos desde el 21 de noviembre de 2017 en Venezuela acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.

Tras dos años de prisión, sus abogados solicitaron una revisión de las medidas privativas de libertad y obtuvieron el arresto domiciliario el 9 de diciembre.

Pero el 5 de febrero sus familiares y activistas de derechos humanos denunciaron que habían sido devueltos a la cárcel luego de dos meses de arresto domiciliario.

Esto se produjo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, recibía en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como mandatario interino por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.

En el marco de su ofensiva contra Maduro, Washington otorgó a Guaidó, reconocido como autoridad legítima de Venezuela por medio centenar de países, el control de Citgo. Maduro denuncia esto como un “robo”.

It is past time for the Maduro regime to release the #Citgo6 who are currently languishing in the notorious Helicoide prison in #Venezuela. 2+ years in prison with no evidence brought against them; 18 hearings cancelled. Unacceptable.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 19, 2020