El actor estadounidese, Mark Wahlberg que reside en Boston, Massachusetts compartió a través de las redes sociales cómo vive una tiempo de calidad en familia durante la cuarentena por el coronavirus covid-19.

Quarantine tiktok. Hope you’re all staying safe out there. ???? Let’s all try and stay positive and healthy. We’ll all get through it. pic.twitter.com/NTSZQmoQml

— Mark Wahlberg (@markwahlberg) March 20, 2020