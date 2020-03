Scott alertó que los presos políticos en Venezuela han estado expuestos al coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, se pronunció sobre los presos políticos en el país y el riesgo que corren de contraer el nuevo coronavirus (Covid-19).

lapatilla.com

“@NicolasMaduro DEBE tomar medidas rápidas para evitar más sangre en sus manos”, dijo.

Asimismo, detalló que existen informes donde resaltan que políticos venezolanos, “han estado expuestos al coronavirus y no se ha hecho nada para prevenirlo”.

Por último, reiteró que el mundo está mirando, esto a la grave crisis que azota al país.

.@NicolasMaduro MUST take quick action to avoid more blood on his hands.

Reports that Venezuelan political prisoners have been exposed to #Coronavirus and nothing has been done to prevent it. The world is watching! https://t.co/gLW8S6eppl

— Rick Scott (@SenRickScott) March 20, 2020