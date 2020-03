Carlota Salazar Calderón: Cuarentena social ¡pasiva! En tiempos de polarización

Posteado en: Opinión

Digo esto porque me tocó salir, hoy 17/03 a las 2:00pm desde Lechería-Puerto la Cruz y regresar, a llevar a Carolina, la señora que trabaja en mi casa. Llegó muy tempano, como siempre, al preguntarle ¿cómo llegó? Me dice: había carritos pocos ¡pero me vine! con un sentido del deber cumplido que me dejó pasmada, fue más importante para ella trabajar que su salud. Por ello, me sentí en la obligación de llevarla a su casa, en cuyo trayecto se vio una ciudad paralizada con pocos carros en la calle, la gente con tapa bocas, hasta en los carros, pero no había un solo Guardia, ni Policía Nacional. Estaba preparada para explicar lo ocurrido, pero nadie me paró. Los negocios de venta de comida y otros formales e informales trabajando.

Lo cual me llevó a meditar sobre lo que implica la cuarentena social a la cual debemos añadirle: pasiva, no activa, como la espera de Florentino Ariza, NOOOO es todos en sus casas. Sin doble discurso, no es que me coloco tapa bocas y estoy cumpliendo en la calle: muerto de la risa. Significa salir sólo, única y exclusivamente por circunstancias específicas y controladas. Y para allá voy.

Para lograr eso necesitamos unos niveles importantes de coordinación entre los diferentes gobiernos, nacional, estatal, municipal y el ciudadano ¡No sólo cerrar los municipios! Y ustedes dirán: pero eso es así, como ya me han dicho algunos funcionarios conocidos: “eso lo estamos haciendo”. Pues NO lo están haciendo. Hay una realidad, me explico: En Venezuela hay una doble institucionalidad el gobierno en esta crisis llama al Poder Popular actuar, pero no llamó a los condominios, sociedad civil…porque para el gobierno éstos no existen y viceversa. Igual sucede con los gobernadores y Alcaldes de oposición y chavistas, ni se hablan. Existen unas estructuras paralelas llamadas protectores.

Esa dualidad debe acabarse si queremos, como en efecto necesitamos, que la cuarentena social sea pasiva y funcione. Entonces, las medidas de control social, que ahora sí las necesitamos, son para evitar contagios en un país cuyo sistema de salud no está preparado para atenderlos. Que la gente no salga sino por estricta necesidad, pero, siempre hay un pero, el gobierno debe garantizar el abastecimiento de comida, medicina y seguridad, quien tenga síntomas acuda al CDI, quien viva solo pueda tener apoyo y asistencia, en especial a los de la tercera edad. Esto se logra sólo con la coordinación y articulación de los diferentes niveles de gobierno, sean chavistas u opositores, con apoyo de los condominios, consejos comunales, comunas, jefes de calle del Clap…y toda forma de organización social que exista, en el país.

Ya no podemos oír: que ellos no quien, no. No hay ellos, ni nosotros. Somos un país combatiendo una crisis pandémica, eso sólo se logra en unidad. Los extremos están exaltados, pero la gran mayoría de los venezolanos estamos esperando que el Estado funcione sin diferencias de posición política, raza, credo o religión.

