Nos llegó el coronavirus y sin real para combatirlo, por Robert Alvarado @robertveraz

EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente. /Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. /Y él te librará del lazo del cazador: De la peste destruidora… Salmos 91:1-3

Según los conocedores de la salud dicen que una pandemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente a la velocidad de la luz, en una población afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. En caso de propagación descontrolada, lo que se conoce como una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en 2014 con el brote de Ébola en África occidental, considerado el peor de la historia. Los países más afectados fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea. Hoy salió otro flagelo peor Ébola que es COVID-19 o mejor conocido como: “el corana virus” se conocen sus orígenes y causas que viene desde China y se ha regado por todo el mundo, llevando a diferentes países a tomar sus precauciones sanitarias en el caso.

En el caso Venezuela (https://www.youtube.com/watch?v=-4gwoJY4B_M) que vive una crisis de todos los renglones tanto política, económica y social. Una tiranía que sembró el comandante Chávez con sus egos de odio al imperio y odio a las instituciones internacionales caso con Fondo Monetario Internacional FMI e igual lo hizo el que heredero su trono el Maduro y hoy pide a esa institución un financiamiento por cinco mil millones de dólares para enfrentar a la pandemia del COVID-19 en Venezuela. La cual FMI se lo negó lo pedido según como lo reporto Joshua Goodman, reportero de la agencia The Associated Press, (https://ya.co.ve/90z) donde dijo: no puede ser considerada porque no había claridad entre sus 189 estados miembros sobre a quién reconocen como el líder legítimo de Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó, el jefe del Congreso y presidente encargado respaldado por Estados Unidos. Lo triste del caso para Maduro el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud y no hay claridad sobre el reconocimiento en este momento. Lo que dejo al descubierto a Maduro el precario estado de las finanzas en Venezuela con el colapso de la producción de petróleo y el efecto de las sanciones del gobierno de USA.

Después que se supo la negativa del FMI, algunos venezolanos decían desde sus casas cumpliendo la cuarentena y haciéndole críticas a los gobernantes como lo expreso un forista: “Todos en Venezuela se meten en la política, no por un servicio al público, no por vocación de servicio, ES PARA ROBAR. Chávez llegó por ese efecto, y después de Chávez lo continuaron haciendo, cuando no les dejaron, sembraron sanciones. Y después de ello, venden la miseria de su pueblo para seguir robando”. Eso es lo que dice de ellos a los que llevan 20 años en el poder y peor se expresa dicho por un economista conocedor de la materia y haciéndole críticas al gobierno de Maduro diciendo: Ellos han demostrado sus capacidades diplomáticas y financieras, creen que con una cartica el FMI les van entregara 5 mil millones de dólares igual que mandarle a pedir al bodeguero de la esquina un fiado. Todo sabemos que el FMI exige a los gobiernos piden préstamo le pone condiciones macroeconómicas adecuadas y adoptar medidas conducentes a un crecimiento vigoroso y sostenible. Esta labor deberá centrarse en crear instituciones sólidas a fin de fomentar la confianza de los inversionistas, fortalecer las finanzas públicas, lograr un gasto público eficiente y bien focalizado con inversión en infraestructura, mantener niveles sostenibles de deuda, profundizar los mercados financieros así como facilitar el acceso a los mismos salvaguardando la estabilidad financiera, y promover la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Además, los gobiernos deberán identificar sus propios objetivos fundamentales de desarrollo y los métodos de financiamiento sostenible para alcanzarlos.

Estas son mis interrogantes de este tema polémico entre FMI y Maduro ¿Quién va a prestar el dinero o dar esa ayuda? ¿El mundo se está hundiendo en una crisis financiera por el virus? ¿Los recursos de estos países van dirigidos a atacar su problema interno por esta enfermedad? Hay que ser un lerdo para creer que un país va dejar de ayudar a sus ciudadanos para ayudar a los venezolanos. Cada país deberá afrontar la situación con lo que tiene, nadie va a ayudar a nadie todos estamos en el mismo problema unos más y otros menos por el momento.

Lo que se puede decir es no está las condiciones prestarle real a Venezuela por parte del FMI, pero hay otras vías para solventar esta crisis en este momento adecuado para que entre la ayuda humanitaria, como lo dijo diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, en una entrevista a Venezuela, refiriéndose a la crisis que ha ocasionado el brote del nuevo coronavirus, COVID-19, en el territorio nacional. La cual el gobierno no va dejar entrar esa ayuda humanitaria por su ego personal y pareciera ser irónico lo que me escribieron de este caso haciendo críticas a la negativa del FMI diciendo: “…Si no permiten ayuda humanitaria la tiranía venezolana, al igual que las tiranías nicaragüense y cubana, van a implosionar. El terrorismo de estado y la ingeniería social utilizada contra el pueblo tendrá su contrapeso con la indignación de los ciudadanos afectados. Parece irónico pero lo que no han podido lograr los opositores por tantos años puede ser que lo logre la pandemia del COVID-19. El momento de la verdad ha llegado y creo que los tiranos y sus esbirros van a sucumbir ante el peso de esta realidad. No existen soluciones mágicas, no existen infraestructuras médicas para confrontar la pandemia porque han sido desmontadas o ignoradas, culpar a terceros no es creíble, y pedir ayuda al “imperio” y al FMI sin asumir responsabilidades…” Lo triste del caso como me comenta un enfermero de hospital público que no estamos preparados para enfrentar esta crisis, ni siquiera para atender cien enfermos que nos lleguen a cualquiera de los hospitales, ni en las mejores clínicas. Las medidas del gobierno que ha tomado en referente esta pandemia están bien desde el punto de vista médico pero cuarentena con hambre no dura. Lo que si es cierto le negaron préstamo, pero ahora tienen una bandera y a un culpable a quien achacarle las culpas cuando este país se vaya infectando con el coronavirus.

Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus (https://www.youtube.com/watch?v=x1xvTiZpkv0) se lo acabo dejar links para que vean las indicaciones para combatir este flagelo y cumplir la cuarentena en sus casas que es fundamental lo que recomienda los epidemiólogos conocedores de la material y esperemos salir victoriosos de esta pandemia mundial llamada corona virus.