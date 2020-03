Se abre nuevo sitio de prueba de coronavirus en Hialeah

Posteado en: USA

El Larkin Community Hospital en Hialeah ha abierto un nuevo sitio de pruebas diarias para aquellos que califican para hacerse la prueba del coronavirus.

Por CBSMiami

Estaba abierto de 9 am a 6 pm el viernes y estará abierto de 9 am a 5 pm todos los días.

El sitio de acceso podría tener hasta 2,000 kits de prueba y se insta a los pacientes a registrarse en línea.

Peter D’Oench de CBS4 habló con una de las primeras personas en ser probadas en el sitio. La entrevistó desde la distancia cuando ella le dijo: “Me siento mejor ahora. He estado enfermo por un tiempo. Por eso mi comandante me dijo que me hiciera la prueba. Creo que esta prueba es una buena idea para que ya no se difunda más. Quiero que las personas estén seguras y se queden en casa e intenten no ponerse en contacto con personas enfermas para que no propaguen más la enfermedad “.

El Dr. Jack Michel, Presidente de la Junta del hospital, dijo: “Espero que esto aliviará los temores de la comunidad, ya sea que tengan la enfermedad o no. Hay criterios estrictos para la prueba. Comenzamos primero con personal de primera respuesta y personal médico. Solo vamos a evaluar a las personas que tienen síntomas. Si no tiene síntomas, no se le realizará una prueba. Y algunos de los síntomas son fiebre y todo lo relacionado con una infección viral “.

Una vez que comienzan a evaluar al público, los pacientes deben ser sintomáticos y deben completar una solicitud en línea. Haga clic aquí para la aplicación.

El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo: “Si todos podemos pensar que tenemos el virus y no queremos propagarnos al virus, así es como debería tratarse”.

El Dr. Michel tiene optimismo.

“Puede que no haya una cura en este momento”, dijo. “Pero definitivamente hay tratamiento y mucha experiencia con personas de todo el mundo tratando de ver si esta enfermedad puede tratarse”.

Vanessa Silebi, especialista en enfermedades infecciosas, citó una serie de medicamentos diferentes que las autoridades estaban analizando para tratar el COVID-19.

“Por ahora, el mejor consejo es practicar el distanciamiento social y quedarse en casa y evitar tanta interacción social como sea posible”, dijo.

En Pembroke Pines, los miembros de la Guardia Nacional, junto con el personal médico del Memorial Hospital, están en el CB Smith Park en Pembroke Pines recolectando muestras para la prueba COVID-19.

Este sitio de prueba abrirá de 9 am a 5 pm diariamente.

