José Gato Briceño: La peste roja, nada peor

La ruina en la que sumergieron a nuestro país los creadores de la Peste Roja ya es de vieja data, nada de lo que iba en franco crecimiento tuvo más vida ni alcanzó el desarrollo planificado. No sólo se detuvo esa maquinaria engranada de lo que conforma el quehacer productivo económico de un país sino que involucionó, se retrajo, retrocedió y quedamos casi a la par de las fotos en blanco y marrón que veíamos de nuestros abuelos, plasmados en un retrato de lo que fuimos y lo peor es que al pasar del tiempo si tomamos otra foto no aparecen imágenes a color de buenas nuevas, siguen siendo imágenes retrógradas, cada vez con menos alegría en las caras de nuestros hermanos y con mayor muestra de miseria. No hablemos de lo que se ve en las calles, un parque automotor y de transporte paupérrimo y desvencijado, ni de hermanos comiendo de la basura, hablemos de los servicios básicos en los que destaca La Salud. Hecha añicos, destruida su capacidad de hace 20 años y sin crecimiento real y sostenido el servicio de salud de Venezuela es algo dantesco, esto incluye la terribles vivencias de los heroicos médicos y personal paramédico en general quienes han visto y hecho lo que nunca pensaron ver y hacer para salvar una vida. Desde colocar neonatos en cajas hasta aguantar golpes y maltratos de los colectivos y pandillas progobierno por lo que hoy está situación de emergencia sanitaria que acontece a nivel mundial nos recuerda aún más la vulnerabilidad de nuestro pueblo colocada en las manos de quienes nos asesinan a punta de robo, corrupción y negligencia.

Y como timadores expertos aprovechan cualquier situación para robar o engañar, mostrando siempre sus mejores virtudes. En esta situación de pandemia la “línea estratégica” de la dictadura es victimizarse haciendo creer a los entes financiadores que a pesar de las sanciones se están atendiendo todos los protocolos para enfrentar dicha catástrofe de salud y que además necesitan auxilio financiero para afrontar los gastos extraordinarios que deriven de tal tarea. Hicieron alharaca con una donación de tapabocas que hizo China y salen dando declaraciones disfrazados de médicos para hacer ver su supuesto interés en la población. Ya no engañan a nadie, porque el pueblo y el mundo entero saben que si no hay una simple gasa, un guante esterilizado desde hace años en los centros de asistencia venezolanos y los niños y ancianos mueren por falta de atención e insumos, si no hay en el país sino 100 puestos hospitalarios con respiradores cómo van a atender una emergencia de esta magnitud.

Pero como ellos son car’e tabla poco les importa lanzar el anzuelo a ver qué pescan en esta oportunidad.

El pasado martes 17 el narcotirano usurpador Nicolás Maduro le solicitó vía epistolar a la directora o presidenta del Fondo Monetario Internacional (F.M.I) Kristalina Georgieva el financiamiento de 5.000 millones de dólares, sorprendentemente leímos que se refieren en su pedigüeño escrito diciendo: “acudimos a su HONORABLE ORGANISMO para solicitarles su evaluación, respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del instrumento de financiamiento rápido (IFR)”.

La verdad es que su desfachatez es máxima, desde la época del satanás de Sabaneta, fueron incuantificables los epítetos e insultos en contra del FMI y este desprecio no paró con el heredero, el bobo de Cúcuta, más bien arreciaron los ataques y podemos recordar el más reciente ataque que fue en octubre del 2019 cuando se refirió a los dos modelos, el del FMI que le quitaba el derecho al trabajo, educación, a la salud, la vivienda a los pueblos y favorecía a los ricos y el modelo comunista, es “humanista, nacionalista , progresista” como el de la revolución Venezolana que va adelante en la vanguardia. ¿Verdugo pidiendo clemencia? También desde el programa del capo internacional Diosdado Cabello en la televisora del estado. Allí afirmaron que no caerían más nunca en la vida en las garras del FMI y del Banco Mundial. El capo Diosdado los catalogó de nefastos y aseguró que “de aquí los echamos y no volverán esos buitres, asesinos, más nunca volverán a nuestra patria”.

El mismo martes, sin preámbulos, el Fondo Monetario Internacional les negó la solicitud porque desconoce al indocumentado como presidente, aparte de que conocen al dedillo la realidad pues tiene personal en cada país evaluando el tema económico, el desastre de la revolución en 21 años de decisiones políticas y económicas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han llevado al país al colapso total del negocio petrolero, del tejido industrial y social. Además el FMI no es un organismo de ayuda humanitaria y su interés es apoyar para lograr el equilibrio económico por regiones.

El FMI dijo que Venezuela perdió en los últimos 6 años el 65 % del PIB, o sea, los 6 años de Maduro en el poder, la culpa no fue de las sanciones económicas de EE.UU porque esas comenzaron en agosto del 2019, hace 6 meses.

El colapso petrolero lo comenzó el intergaláctico difunto quién recibió una producción petrolera de 3.600.000 barriles/día en el año 1999 y cuando se lo llevó el diablo a la 5ta paila del infierno, la dejó en 2.500.000 b/d y Maduro la terminó de destruir ya que hoy en día se producen 720.000.000 b/d. o sea la quinta parte, el 20% de la capacidad instalada en el país

Pienso sin lugar a dudas que la pandemia del CORONAVIRUS les cayó como el anillo al dedo para seguir engañando a los pocos coprófagos que los siguen, lo que les da cancha para hacer más shows de los acostumbrados y obviamente como ya es normal nadie espere que los números “oficiales” sean cifras reales, en Venezuela jamás se sabrá cuántos casos y su estatus hubo de este ataque viral, la cantidad de muertes que disfrazan con “problemas respiratorios” son en realidad pacientes con corona virus.

Veremos qué pasa en el desarrollo de la cuarentena, es inaguantable, catastrófico, han hecho ver que el racionamiento de la gasolina es a causa de los controles de circulación y la realidad es porque ya no se produce un litro de gasolina en las 6 refinerías Venezolanas al haberlas destruido y no tienen como ni a quién comprarla. La mejor prueba fue la solicitud de desespero, humillados y bajándose los pantalones ante el FMI después de que China y los soviéticos le dijeron que no les prestarían más dinero ni abrirían más líneas de crédito, no están entendiendo que a causa del estado de emergencia mundial cambiará mucho la posición de algunos países potencia además de que ya están claros de que lo que le presten a esos bárbaros se lo robarían.

La cuarentena en cualquier país es obligada para minimizar cada vez más la propagación del virus, pero para el común del Venezolano, nos preguntamos cómo se aguanta el pueblo sin comida, agua, luz, la escasez de medicamentos llegó al 90 %, el salario mínimo son 5 dólares al mes y como compran suficiente comida para aguantar tantos días una población que sobrepasó al 90 % de pobreza. La gran pregunta, ¿podrá la población aguantar la cuarentena?

Mi patria se ha convertido en un verdadero campo de concentración por eso me apego al llamado del amigo Antonio Ledezma quien hace un llamado a Maduro, pidiéndole que evite aumentar el genocidio, que acepte que él es la piedra de tranca que impide la solución. Cada país vecino y aliado saben que está nueva situación afectará a los venezolanos y tendrán que cooperar. Así mismo afirma que El Banco Mundial, el BID, el FMI, la Unión Europea y el sector privado, solo darán recursos si se trata del gobierno constitucional por lo que debe dar paso al Gobierno de Salvación Nacional si es cierto que su interés es salvar las vidas de los venezolanos.

Sabemos que a los crueles criminales del narcorégimen sólo los sostienen los dividendos de la droga pero no podrán contener la explosión social por hambre, la grave crisis hospitalaria, la inseguridad, o sea, la peste de la revolución del siglo XXI no dejó nada sano y por eso creo que ellos saldrán únicamente a la fuerza y con los pies hacia adelante, jamás por diálogos o elecciones y veo con tristeza e impotencia que ya algunos de los partidos comenzaron a utilizar a sus voceros a pronunciarse a favor de participar en las elecciones parlamentarias que sería el reconocimiento a Nicolás Maduro y sus patoteros pero eso ya es tema para otra nota. No dejo pasar un llamado a los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes aún no reconocen a su verdadero comandante en jefe, y le rinden obediencia a un patán que ni una mascarilla sabe colocarse.

En medio de tanta convulsión mundial desde la cárcel del exilio les confieso que mis oraciones y mis pensamientos están puestos en pedir por la salud de los venezolanos y en continuar generando denuncias para promover la salida de la Peste Roja pues no se ha visto nada peor en la historia, por lo que sigo con lo que nos queda LA PLUMA Y LA PALABRA

Nota: Quiero expresar mi solidaridad y del partido Migato a los trabajadores de la salud y dirigentes del partido Voluntad Popular en el estado Monagas por la persecución y encarcelamiento de Carlos Carmona, Julio Molinos y Maglys Mendoza por exigir condiciones de trabajo adecuadas.

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba/Valeria Briceño

