¿Cómo cambia el riesgo por el coronavirus según los rangos de edades?

Es una pandemia: nadie está exento del contagio, cualquiera se puede infectar con el nuevo coronavirus. Pero distintas personas enfrentan diferentes peligros de desarrollar la enfermedad, COVID-19, y de necesitar hospitalización o cuidados en terapia intensiva, como de morir.

Por Infobae

“Según el sentido común, los niños y los jóvenes podrían estar bien aun si se infectaran, y el riesgo de la severidad de los casos aumenta con la edad”, explicó Vox en una guía que detalló por edades esos peligros, en los que también intervienen otros factores. “Para ser claros: nadie debería sentirse invulnerable al coronavirus. La gente joven va a contraer la enfermedad, un porcentaje no insignificante entre ellos se va a enfermar mucho y una cantidad más pequeña va a morir”.

Con el recuerdo fresco de los jóvenes en las playas de Miami, el texto subrayó: “Las tasas de casos graves y mortales podrían no ser tan altas como las de las generaciones mayores que nos preocupan, pero los datos ya revelan que la edad por sí sola no nos hace invencibles”.

El porcentaje de infecciones identificadas aumenta con la edad, es cierto, pero no se sabe aún si eso se debe a que los jóvenes en realidad se infectan menos o simplemente a que tienen menos probabilidades de desarrollar síntomas graves, y por lo tanto sus casos no se reportan.

Hay dos datos que se verificaron en Wuhan, el centro de la expansión del nuevo coronavirus, e Italia: los hombres murieron en un porcentaje mayor que las mujeres (se ignora por ahora el efecto del género en el pronóstico de un paciente, sin embargo) y la gente con otros problemas de salud previos tiene mayores probabilidades de agravarse o morir: personas con problemas cardíacos, presión alta, diabetes, enfermedades pulmonares y cáncer, entre ellas.

En resumen: los bebés parecen más vulnerables que los niños pequeños y los niños en edad escolar. No obstante, en general una pequeña fracción de los menores de 10 años ha requerido hospitalización debido al COVID-19. Hasta el 21 de marzo, ninguno en este grupo había muerto.

Vox destacó algunas estadísticas importantes sobre el grupo de menos edad: en España, sobre 129 casos de 0 a 9 años (también al 21 de marzo), 34 requirieron internación en un hospital, lo cual es una tasa del 26 por ciento. Un niño necesitó ser ingresado a una terapia intensiva, es decir un 0,8 por ciento.

En Italia, Corea del Sur y China, no se registraron muertes de menores de 10 años hasta el momento, según los datos que compiló, a partir de fuentes públicas, el ex científico e inversor en biotecnología que usar el alias Andy Biotech en Twiter:

