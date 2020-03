Mireya Segovia: Se asoma la libertad

Posteado en: Opinión

Pareciera mentira, pero muchas veces un mal es necesario, ante la salida que pudiera estarse buscando afanosamente. Venezuela ha clamado a gritos una “Libertad”, que hemos visto desfilar, y que muchas veces ha desvanecido nuestras esperanzas, valor éste que han llevado consigo los venezolanos y que hemos combinado con fuerza y coraje.

Estamos frente a una luz, al final del túnel.

La fiebre China (COVID 19), pareciera traer consigo un “despertar” ante una situación venezolana, que muchos han ignorado por conveniencia, y que a otros, nos ha tocado vivirla y soportarla, sin remedio alguno. Hasta ahora, no hemos sabido nada más sobre el COVID 19, no sabemos, si los casos, se han extendido, si se han hecho estáticos, si hay suministro o no de implementos médicos, nada se informa, nada se dice, unas y otras informaciones no confirmadas, pero que no nos dicen, ni dejan claro como se ha venido manejando la situación de emergencia sanitaria en el país.

Ahora bien, paralelo a esta situación, hay una, que si sabemos y la conocemos todos los venezolanos, y es que actualmente, nos preguntamos, con respecto a la llamada “CUARENTENA”, ¿que se hará? o ¿qué hará el gobierno? En relación a los suministros de alimentos, comida en todo el país, cuando para nadie es un secreto, lo sabemos, lo conocemos, que tenemos una complicación grave, gravísima, con relación al suministro de la GASOLINA (No hay Gasolina) en varios estados de Venezuela y no sé si exageraría, al decir, que en toda Venezuela. (Suministro exclusivo para los enchufadisimos).

Somos sabedores también, que el abastecimiento de los Centros de Producción de la comida (llámese hortalizas, verduras, otros) lo hacen los Estados: Táchira, Mérida, Trujillo (Occidente del país) y que algunas zonas montañosas del Táchira, como: La Grita, San José, Pregonero, entre otras, se unen a la producción de estas hortalizas, para ser suministradas al país. ¿Entonces? La pregunta es: ¿Cómo se llevarían la producción de estos alimentos a los Centros de consumo?

No obstante, una gran parte de la población venezolana, requiere por lo menos, hacer una comida al día, sin menoscabo del hambre que produce estar en casa, sin otra alternativa, pero no es menos cierto, y somos conocedores, que no hay gas para cocinar, sin tasar, que la leña es escasa, más aun para quienes vivimos en centros poblados y urbanizaciones, la electricidad, no es un servicio con el cual se cuenta, porque lejos de tener “apagones” tenemos son “alumbrones”.

El agua (vital liquido e imprescindible para mantenernos un tanto a salvo con lo del CORONAVIRUS) es un servicio inexistente, en algunos estados del país.

Cabe señalar, además, que Venezuela es un país, lastimosamente, sin financiamiento, por cuanto este régimen, en sus 21 años de poder, manejo, la abundancia de nuestros recursos “con escasez de criterio”, por lo cual terminaron con todo a su paso. Por otra parte, y de verdad “asusta”, la crisis que atraviesa nuestro país, no es un solo problema, como muchos otros países atraviesan actualmente. Tenemos una crisis, que arrastramos, en todas las categorías y que ahora se le suma, el enfrentar el COVID 19, porque ya el sanitario lo teníamos, hace mucho tiempo, en nuestro sistema de salud (hospitales, desabastecidos, sin infraestructura, en precarias condiciones, de implementos, e instrumentos) y paremos de contar.

Venezuela se enfrenta a un gran depredador, frente al resto de plagas que le han azotado y que ha venido arrastrando, frente a la mirada impávida de muchos, desde una crisis social extrema (hambruna, sin precedentes) económica, (caída de los precios del petróleo, jamás comparables en dimensiones históricas, no hay flujo de dinero, no hay financiamiento, no hay inversión, entre otros), una política, manejada con cohabitadores en proporciones inexplicables para nuestras generaciones y las venideras. Pese a que el gobierno, a pedido cacao, al FMI, déjenme decirles, desde mi humilde óptica, que no creo posible, sea otorgada, tal ayuda, frente a las tantas humillaciones y perplejidades que el régimen mantuvo con este organismo.

La diferencia entre Venezuela y muchos países, que hoy están pasando por esta crisis humanitaria (Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, sin menosprecio de los países europeos), es que ellos, están luchando por un solo problema que agrede el Sistema de Salud, mientras que nosotros tenemos miles de dificultades que arrastramos hacen ya dos décadas. El inventario que mucho de estos países, nombrados, pudieran hacer sobre alimentos, nos deja a nosotros “dando pena”, claro competimos con la caja CLAP. (risas) Por cuanto Venezuela, no produce nada actualmente, NO HAY COMIDA, no hay alimentos, para sostener una cuarentena, ni en los hogares, ni en los anaqueles de los supermercados.

Por otra parte, esta cuarentena, dará un “jaque mate” a quienes se ocupan de llenar arcas, como los cuadros militares, por ejemplo, que viven del “martilleo” y el “chantaje” en alcabalas y puestos fijos de la guardia, la razón; no hay en esta cuarentena, flujo de tránsito, aéreo, terrestre y marítimo, es ínfimo. Es decir, que el narcotráfico, y el tráfico del oro, es nulo en los actuales momentos.

Ahora bien, ante una situación donde todas las bases que sostienen al régimen, se tambalean, lo que podemos esperar es, una estampida masiva, de todos los que comulgan con este poder usurpador, cuidado, podemos estar a la puerta de LA LIBERTAD con grandes sacrificios.