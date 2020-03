Thalía lanzó un duro mensaje a López Obrador por su “estrategia” ante el coronavirus (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Thalía criticó recientemente las medidas del presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, e insistió que la mejor manera de detener la propagación del coronavirus es acatar las recomendaciones de permanecer en casa y aplicar el distanciamiento social.

Por Infobae

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir”, dijo Thalía al inicio del video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el clip que la cantante mostró ante la cámara aparece el presidente exhortando a la población a “no dejar de salir”: “Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (…) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular”, dijo el político en medio de una plática casual durante una comida celebrada este fin de semana en el restaurante La Teca, en Oaxaca, estado del centro del país donde el mandatario estuvo de gira la última semana.

“Luego de ver este video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien!”.

En el clip donde se le ve sostener su teléfono móvil, que emite un video del mandatario mexicano, la diva con un semblante serio y un tono de voz contundente compartió su opinión a sus casi 16 millones de seguidores.

“Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) No, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, fueron las palabras que la actriz de teledramas como “María la del barrio” compartió en su cuenta de Instagram.

La esposa del empresario Tommy Mottola insistió en que ante esta pandemia que ha sacudido a gran parte del mundo lo más recomendable es acatar las recomendaciones de las autoridades médicas: “No puede ser que, luego de escuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio, eso no lo puedo entender.

También instó a que los mexicanos unieran fuerzas ante este panorama: “Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables, no podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. Paren y quédense en casa”.

Las reacciones a estos comentarios no se hicieron esperar y su esposo le contestó con emojis de corazones, dando cuenta de que comparte la misma opinión.

Thalía ha referido que siempre se ha mantenido al margen de la política y prefiere guardar su opinión conservándola al ámbito privado, por eso llama la atención que esta vez haya decidido alzar la voz para criticar los dichos del presidente de la República Mexicana en medio de la pandemia por Covid-19, que parecieran no concordar con las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud (SSA).

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país. (…) Se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, los bebitos prematuros, a todos en general”, fue el mensaje que la mexicana emitió a sus millones de followers.