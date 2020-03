AP: Abogado de Maduro cobra 4 millones de dólares para lavarle la imagen en EEUU

El régimen de Nicolás Maduro ha gastado alrededor de cuatro millones de dólares en una firma de abogados estadounidense con el objetivo de “mitigar o eliminar sanciones” aplicadas por la administración Trump contra el régimen venezolano.

Por lapatilla.com

Lobbyist for top Maduro aide registers as foreign agent amid calls for US to ease sanctions on Venezuela as it fights coronavirus. Amsterdam & Partners will get paid $4 million to help Venezuela “mitigate or remove sanctions.” US insists it will channel all aid via @jguaido pic.twitter.com/JwmKdRseVL

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 25, 2020