Un chino fallece a causa de hantavirus y desata el pánico: ¿Qué tipo de enfermedad?

El periódico chino Global Times informó este martes que un habitante de la provincia sureña de Yunnan murió tras dar positivo a la enfermedad viral conocida como hantavirus. La noticia rápidamente causó pánico masivo en la Red, donde decenas de personas comenzaron a buscar qué es realmente esa virosis y si es tan peligrosa como el nuevo covid-19.

Por actualidad.rt.com

“Una persona de la provincia de Yunnan murió el lunes mientras regresaba en un autobús alquilado a la provincia de Shandong para trabajar. Dio positivo al hantavirus. A otras 32 personas que iban en el autobús se les practicó la prueba”, notificó Global Times a través de su cuenta en Twitter.

Poco después, la etiqueta #hantavirus se volvió tendencia en Twitter, con numerosos usuarios en pánico afirmando que se trataba de otro virus mortal originado en China.

“China, deja de comer todo lo que se mueve”, pidió uno de ellos.

“Cuando todavía estás en pánico por el covid-19 y luego recibes noticias sobre el hantavirus. Solo Dios sabe lo que hicimos”, escribió otro.

When ur still panicking over COVID-19 and then u get news about #Hantavirus. Only God knows what we did…. pic.twitter.com/frexetqPms

— XoPanda (@Kingroseypanda) March 24, 2020