¿Venezuela con la gasolina más cara? Los detalles que encrudecen la realidad 

La grave crisis que afronta el país, aunado al confinamiento para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), el estado Zulia, uno de los más afectados en los últimos años, aumenta su sufrimiento por la distribución de gasolina, situación que ha provocado al contrabando de la misma.

Ante esto, el reportero de Caracas para The New York Times, Anatoly Kurmanaev, detalló que ahora Venezuela pasó de tener la gasolina más barata del mundo a “la más cara” en unas pocas semanas.

“Venezuela pasó de tener la gasolina más barata del mundo a la más cara en solo unas pocas semanas. En medio de la escasez paralizante, la gasolina en Zulia se vende en el mercado negro a $ 4 / L”, dijo.

Detalló que lo que piden en la entidad, es “el doble del precio en Noruega y Hong Kong. Esto es más de lo que ganan muchos venezolanos en una semana”, resaltó.

Venezuela went from having the world’s cheapest gasoline to most expensive in just a few weeks. Amid crippling shortages, gasoline in Zulia is sold on the black market at $4/L, or double the price in Norway and Hong Kong. This is more than what many Venezuelans earn in a week.

— Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) March 25, 2020