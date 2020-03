Ledezma: Plantear un acuerdo con Maduro es como pedir al Papa que se entienda con el diablo

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En estos tiempos muy difíciles para el pueblo venezolano por lo que significa la amenaza del coronavirus, el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, fija posición sobre lo que han sido declaraciones de lideres opositores que plantean un acuerdo como una especie de borrón y cuentas nuevas que permitan suspender las sanciones aplicadas por corrupción, violación de derechos humanos y narcotráfico contrafuncionarios del régimen madurista.

También dice lo que se debe hacer para salir definitivamente de lo que él considera la narcotiranía encabezada por Maduro.

Plantear un acuerdo con Maduro es como si se le pidiera al Papa que se entendiera con el diablo. Maduro no está en condiciones de resolver ninguna crisis porque el creó las condiciones para que reaparecieran la tuberculosis, el sarampión, la difteria y la malaria, entre otras enfermedades.

Juan Guaidó debe demostrar que no se trata de decir solamente soy presidente, sino para que soy presidente, y que hago con la presidencia de la república. Debe crear un fondo para comprar alimentos y medicinas para para enfrentar la crisis.

No hay dudas de que Maduro va a utilizar el coronavirus como un escudo para proteger su narcotiranía y se va a aprovechar de esa tragedia sin ningún tipo de escrúpulos para ver como pasa la página y arrastra los pie, pero no va poder resolver el problema del coronavirus porque él es el propio coronavirus.

Guaidó tiene que emplazar a la cúpula militar no para que de un golpe. Y en eso no podemos dejarnos acomplejar con eso de que Maduro nos llame golpistas porque cuando se saca de la usurpación a un ilegitimo como Maduro no es un golpe de estado, sino mas bien limpiar los estrados de las instituciones del estado venezolano.

Cuando tienes dólares es muy sabroso decir no salgas de casa mientras neveras de pobres solo tiene agua.

P.- Algunos políticos opositores hablan de la necesidad de acuerdos con Maduro para enfrentar el coronavirus.

R.- Me parece muy candoroso que se plantee hacer un acuerdo con Maduro porque eso es como si se le pidiera al Papa que se entendiera con el diablo. Considero que Maduro no está en condiciones de resolver ninguna crisis porque él la creó. Esos latigazos los estamos recibiendo desde hace tiempo. Recuerden que Maduro fue el que creó las condiciones para que reaparecieran la tuberculosis, el sarampión, la difteria y la malaria, entre otras enfermedades. En Venezuela hay cerca de un millón de personas con problemas de malaria. Por ejemplo, hay estados como Amazona, Bolívar y Delta Amacuro, por citar solo tres, que están azotados por la malaria. Si eso es así, como alguien puede pensar realmente que Maduro está en condiciones o tiene voluntad para superar el coronavirus.

P.- Algunos políticos opositores e incluso Maduro insisten a cada rato que se deben levantar sanciones para que llegue dinero para enfrentar la crisis

R.- No hay dudas de que Maduro va a utilizar el coronavirus como un escudo para proteger su narcotiranía y se va a aprovechar de esa tragedia sin ningún tipo de escrúpulos para ver como pasa la página y arrastra los pie, pero no va poder resolver el problema del coronavirus porque él es el propio coronavirus. ¿Qué hay que entregarle recursos? ¿Cuáles recursos? Ningún gobierno ni la comunidad internacional le va a entregar a Maduro ni un céntimo. Acaso no está demostrado que se robaron miles de millones de dólares y todos los días sale un escándalo de depósitos bancarios en cuentas multimillonarias en Suiza y muchas partes del mundo.Tampoco el Fondo Monetario ni el Banco Mundial entregarán un solo dólar porque Maduro no tiene legitimidad de origen ni legitimidad de desempeño porque ha sido un desastre.

P.- Michelle Bachelet también ha dicho que hay que flexibilizar las sanciones.

R.- La señora Bachelet habla de una tregua y de flexibilizar las sanciones, y nosotros preguntamos, quien flexibiliza la gran sanción que atropella a Venezuela que es Maduro. Esa es la sanción que hay que acabar. La verdadera sanción que hace daño es la presencia de Maduro usurpando los poderes públicos. Acaso la señora Bachelet no fue la firmó el informe diciendo que Maduro se había echado por el pico y que se había raspado a mas de siete mil venezolanos por la via extrajudicial. Ese mismo informe de la ONU que fue firmado por la señora Bachelet también reconoce que en Venezuela hay una hambruna y una crisis compleja, entonces que tregua podemos tener con Maduro.

P.- Entonces que hay que hacer para enfrentar el coronavirus, según usted.

R.- Juan Guaidó debe demostrar que no se trata de decir solamente soy presidente, sino para que soy presidente, y que hago con la presidencia de la república. Debe crear un Fondo de Salvación Nacional con los recursos que son de Venezuela y que están en bancos de EEUU y otras partes del mundo, y que se usen para comprar alimentos porque la gente está pasando hambre, comprar medicinas, camillas y camas para equipar los hospitales. Es

mas, hay que comprar hasta las urnas, porque hay que tomar conciencia en eso y hay que decirlo, aunque sea doloroso, porque estamos frente a una gran tragedia. Acaso no estamos viendo lo que está pasando en Italia, España, Alemania que son países desarrollados con su red de hospitales funcionando y los atrapó esta crisis. Entonces que va a pasar en Venezuela.

P.- Pero Guaidó no ha podido lograr el respaldo de las Fuerzas Armadas.

R.- Guaidó tiene que emplazar a la cúpula militar no para que de un golpe. Y en eso no podemos dejarnos acomplejar con eso de que Maduro nos llame golpistas porque cuando se saca de la usurpación a un ilegitimo como Maduro no es un golpe de estado, sino mas bien limpiar los estrados de las instituciones del estado venezolano. Si Maduro no tiene legitimidad y no es reconocido por la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, entonces de que golpe de estado me están hablando. El desalo de Maduro del poder sería basado en el artículo 350 de la Constitución Nacional que dice claramente que los militares y civiles como nosotros estamos en la obligación por nuestra tradición republicana a desconocer un régimen que contraríe los valores y principios de la democracia venezolana y menoscabe los Derechos Humanos.

P.- Como ve la cuarentena aplicada por Maduro.

R.- Esto no es cuarentena sino un toque de queda. Lo que hay en zonas de Caracas como Catia, Antímano y Macarao, así como en Maracay, Cabimas, Coro y en zonas del estado Sucre como Cumanacoa y Mariguitar es un toque de queda que está siendo ejecutado por todo el malandraje que está al servicio de Maduro, y quien “viole” ese toque de queda lo matan. Sin embargo, quiero ver como van hacer en los próximos días cuando no sean cuatro o cinco los que salgan a la calle, sino una avalancha de gente a buscar comida.

P.- Como es eso, acaso tiene usted información de algo mas allá de lo que han sido las protestas callejeras

R.- No se trata de eso, sino que para los del régimen es muy sabroso decirle a la gente por televisión quédate en tu casa, no salgas, pero cuando la gente abre la nevera lo que se consigue es un frasco de agua. La nevera parece una pecera porque en ella lo que hay es pura agua, no hay carne, no hay pollo, no hay verdura. Quédate en tu casa y entretente viendo televisión. Que televisión si no hay luz. Cocina algo, que va a cocinar si no hay nada que cocinar porque no hay alimentos, no hay gas ni leña.

P.- Como califica esa situación de los venezolanos.

R.- Es una verdadera tragedia lo que hay en Venezuela. Pero Maduro está tranquilote, está sabroso, porque si no está en Miraflores está en los Roque, sino agarra un avión o un helicóptero y se va para La Orchila, o se va para Fuerte Tiuna. Todos los enchufaos tienen sus bodegones y dólares para apertrecharse bien, pero la inmensa mayoría de los venezolanos, ¿que tiene en la casa?. Madres con un bojote de muchachos que no tienen como comer. Sin saber que va a darle de desayuno, que les va a dar de almuerzo, preocupada donde consigue la leche, la harina, el tomate y la cebolla. En un país donde el salario no llega a cuatro dólares al mes, con escasez de medicinas y alimentos, como puedes decir a la gente quédate en tu casa.

P.- Entonces pareciera que los venezolanos están atrapados sin salida.

R.- Eso no. Por eso el presidente Guaidó tiene que crear ese Fondo de Salvación Nacional y aplicar la operación que yo llamo la del TAM, por tierra, por aire y por mar, camiones, aviones y barcos, cargados de alimentos y medicinas, y vamos a ver si el dictador impide otra vez como lo hizo el 23 de febrero 2019, para que esos alimentos y medicinas lleguen a Venezuela y ver que va a reaccionar el mudo. Lo que ocurre no puede quedarse en un debate de cifras donde tu dices cien yo doscientos, tu dices ciento veinte yo digo ciento cuarenta. No, aquí se necesitan son medidas urgentes para traer alimentos y medicinas fundamentalmente. También traer mascarillas, cloros, y desinfectantes para los hospitales porque no los hay, tal como lo dijo el presidente de la Federación Medica Venezolana. No hay ni siquiera cien camas en el país para atender emergencias.

P.- Usted habla de un gobierno de Salvación Nacional. Como es eso.

R.- Hay que actuar con la mayor urgencia instalando este gobierno de Salvación Nacional. Hablarle directamente a la cúpula militar: Señores no van a dar un golpe de estado, sino que le van hacer un servicio a la patria. Van hacer ustedes un acto de desagravio y se van a lavar la cara para que mañana puedan ver de frente a sus hijos, a sus esposas o esposos según sea el caso. Estoy seguro que mas de un militar, porque lo sé, tiene hoy remordimiento de conciencia y están avergonzados de ser corresponsables de esta tragedia y de estar alcahueteando a este esperpento que sigue usurpando los destinos públicos de Venezuela.