Pompeo señala que recompensa por altos funcionarios del régimen es para llevarlos ante la justicia 

El Secretario de Estados de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre la decisión del Departamento de Defensa de esa nación para “llevar a la justicia” a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

“EE.UU. anuncia recompensas para llevar a la justicia a funcionarios del régimen ilegítimo de Maduro responsables de tráfico internacional de narcóticos. Pueblo de Venezuela merece gobierno transparente, responsable y representativo que atienda necesidades del pueblo”, dijo.

Este jueves, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 12 cabecillas del régimen chavista, fueron inculpados por el departamento de justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

Ante esto, ofrecen 15 millones por Maduro, 10 millones por Cabello y otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

