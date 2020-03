¡Prisión para Maduro!: Bolton felicitó a EEUU por acusar al régimen chavista de terrorismo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump, felicitó al Departamento de Justicia de EEUU por acusar al régimen de Nicolás Maduro de terrorismo.

Recordó, a través de su cuenta de Twitter, que Maduro usa a Venezuela como un frente para delincuentes, narcotraficantes y grupos terroristas.

“¡Prisión para Maduro inmediatamente después de ser derrocado!”, agregó.

Congratulations to @TheJusticeDept for indicting Nicolas Maduro and members of his inner circle. Maduro uses Venezuela as a front for criminals, drug traffickers and terrorist groups. Prison for Maduro promptly after he is overthrown!

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 26, 2020