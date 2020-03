¡Seguro la borrarán de Instagram! La polémica foto SIN SOTÉN de Yeilove

View this post on Instagram

Nunca he estado tomándome un foto y sintiendo algo como: Por favor edita eso que es horrible. Esto es lo que soy, lo qué hay y vaya que me ha costado un montón, a pesar de que jamás va a satisfacer a la mayoría. Yo me veo en el espejo y créeme ME ENCANTA TODO LO QUE VEO ¿sabes que? Trabaja por verte como te dé tu puta gana y si eso duele, tiene cicatrices o no le gusta a la mayoría NO IMPORTA, defiéndete COMO VENGAS o COMO LO TRABAJASTE porque es tuyo y ya, defiende lo que es tuyo, tu esencia, tu cuerpo. Esto es lo qué hay y a mi me encanta ¿debe importarme lo que a ti te guste? Creo que no, y ojalá tú opines igual. LOS AMO COÑO.