El primer ministro británico, Boris Johnson dio positivo al coronavirus con “síntomas leves”

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue sometido a la prueba del coronavirus tras mostrar “síntomas leves” y dio positivo, anunció Downing Street el viernes.

“Ahora estoy en cuarentena, pero seguiré liderando la respuesta del gobierno mediante videoconferencias mientras combatimos este virus, juntos lo venceremos”, afirmó poco después el propio Johnson en Twitter colgando un vídeo en que aparecía con aspecto griposo.

“No tengan ninguna duda de que gracias a la magia de la tecnología moderna puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus”, aseguró.

Un portavoz de Downing Street explicó que el primer ministro experimentó síntomas leves el jueves y se le sometió al test por consejo del máximo asesor médico del ejecutivo, Chris Whitty.

La prueba se realizó en su residencia oficial.

En su mensaje, Johnson dio las gracias a los trabajadores del servicio público de sanidad británico NHS por sus esfuerzos en la lucha contra la propagación del covid-19.

Un total de 11.658 casos fueron confirmados hasta ahora en el Reino Unido, que registraba el miércoles 578 muertes.

A principios de esta semana el príncipe Carlos, heredero al trono británico, de 71 años, también dio positivo al virus.

En otros países, fueron asimismo infectados el príncipe Alberto, jefe de Estado de Mónaco, y las esposas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

También el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, anunciaron haber contraído la enfermedad.

La canciller alemana Angela Merkel se puso en cuarentena el domingo tras estar en contacto con un médico infectado. Una primera prueba dio resultado negativo el lunes pero se le realizarán más. AFP

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020