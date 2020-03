Macron está preparando con Trump una iniciativa contra la crisis del coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el viernes que tuvo una “conversación muy buena” con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la crisis del coronavirus y que ambos estaban preparando una nueva iniciativa para combatir la pandemia.

“En respuesta a la crisis del COVID-19, estamos preparando con otros países una nueva y poderosa iniciativa para los próximos días”, dijo el presidente francés en Twitter.

Reuters

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020