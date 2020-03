Matt Hancock secretario de Salud del Reino Unido, también se contagió de coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, contó que también tiene coronavirus. “He dado positivo. Afortunadamente mis síntomas son leves y estoy trabajando desde casa y autoaislándome”, contó a través de Twitter. El miércoles se había conocido la noticia de que el príncipe Carlos estaba infectado, aunque se encuentra en buen estado.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij

— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020