El precandidato Joe Biden fue acusado de cometer acoso sexual en 1993

Una ex asistente del candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo esta semana que la agredió sexualmente en 1993, su relato más detallado hasta la fecha de su presunto comportamiento inapropiado.

Por Alanna Vagianos | huffpost.com

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Tara Reade, que en ese momento se desempeñaba como asistente en la oficina del senado de Biden, le dijo al presentador del podcast Katie Halper que Biden la besó y la penetró con los dedos sin su consentimiento. Reade dijo que empujó a Biden y supuestamente se molestó y dijo: “¡Vamos, hombre! He oído que te gusto”.

“Fue como si todo se hubiera roto en ese momento”, dijo Reade a Halper en la entrevista, publicada el miércoles. “Tenía, como, la edad de mi padre. Él era este defensor de los derechos de las mujeres en mis ojos. No podía creer que estuviera sucediendo”.

Reade alega que después de que ella se alejó de Biden, él le señaló a la cara y dijo: “No eres nada para mí”.

En abril pasado, Reade fue una de las ocho mujeres en acusar al ex vicepresidente de tocamiento inapropiado. Reade le dijo a Ryan Grim de Intercept esta semana que solo contó a los medios parte de su historia en ese momento porque recibió una avalancha de acoso que la detuvo.

Biden, quien se convirtió en vicepresidente antes de postularse para presidente, negó la acusación el viernes a través de su subdirector de campaña.

“Las mujeres tienen derecho a contar su historia, y los periodistas tienen la obligación de examinar rigurosamente esas afirmaciones”, dijo Kate Bedingfield en un comunicado a HuffPost. “Los alentamos a que lo hagan, porque estas acusaciones son falsas”.

El año pasado, después de acusar a Biden de tocar inapropiadamente, Reade fue acusada de estar motivada políticamente.

A medida que la campaña para el presidente de 2020 continuó, Reade cambió de opinión acerca de permanecer en silencio, según Intercept. En enero, se acercó a Time’s Up, la organización contra la violencia sexual establecida a raíz del movimiento Me Too, para ayudarla. The Intercept informa que para febrero, Time’s Up le dijo que no podían ayudar porque Biden era un candidato para un cargo federal, y que si la ayudaban podrían perder el estatus de organización sin fines de lucro.

“Nuestra decisión de proporcionar o no ciertos tipos de apoyo a un individuo no debe interpretarse como nuestra validación o duda de la veracidad de las declaraciones de la persona”, dijo una portavoz de Time’s Up a Intercept sobre su decisión de no ayudar a Reade. “De todos modos, nuestro apoyo a los trabajadores que se presentan con respecto al acoso sexual en el lugar de trabajo sigue siendo inquebrantable”.

La acusación de Reade contra Biden, y su experiencia con Time’s Up, no fueron inicialmente noticias de primera plana ya que la pandemia de coronavirus domina los ciclos de noticias. A medida que avanzaba la semana, los hashtags que incluían #IBelieveTara , #UnendorseBiden y #TimesUpBiden comenzaron a aumentar.

Reade le dijo a Halper que el acoso que recibió inicialmente después de presentarse en abril con acusaciones de contacto inapropiado muestra por qué muchos sobrevivientes de violencia sexual no se presentan.

“Lo que más recuerdo, casi más que el asalto en sí, fue que me dijeron que no era nada”, dijo. “Y tenía razón. Así es como la gente me trató… No tengo plataforma, no soy nadie y para él soy nada”.

“Si la gente quiere saber por qué las mujeres no se presentan, ese es un buen ejemplo de por qué”, agregó.

Reade le dijo a Vox News que inicialmente apoyó a la senadora Elizabeth Warren en la carrera presidencial, pero ahora apoya al senador Bernie Sanders.